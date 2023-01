Union-Profi Doekhi: Wir sind auf dem halben Weg Union Berlins Danilho Doekhi hätte bei seinem Wechsel zu den Eisernen im Sommer vergangenen Jahres nicht mit so einer Ausgangsposition vor dem Beginn der Rüc... dpa

Berlin -Union Berlins Danilho Doekhi hätte bei seinem Wechsel zu den Eisernen im Sommer vergangenen Jahres nicht mit so einer Ausgangsposition vor dem Beginn der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga gerechnet. „Es ist verrückt“, betonte der 24 Jahre alte Niederländer am Freitag in einem Pressegespräch im Stadion An der Alten Försterei. „33 Punkte, zweiter Platz. Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte Doekhi: „So müssen wir weiter machen.“