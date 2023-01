Union-Prüfung in Spanien: Doppeltest gegen Augsburg

Campoamor -Zwei Wochen vor dem Jahresstart in der Fußball-Bundesliga unterzieht sich der 1. FC Union Berlin einem doppelten Härtetest gegen den FC Augsburg. Im Trainingslager im spanischen Campoamor treffen die Eisernen am Samstag um 13.00 Uhr und 15.00 Uhr gleich zweimal auf den bayerischen Ligakonkurrenten. Trainer Urs Fischer wird auf dem Platz auf der Hotelanlage zwei verschiedene Teams aufbieten, um möglichst vielen Akteuren Einsatzminuten zu geben.

Ungewiss ist das Mitwirken von Janik Haberer. Der Mittelfeldmann fehlte am Freitag wegen eines Infekts beim Training. Definitiv noch nicht zur Verfügung steht Mittelfeldspieler Andras Schäfer. Der ungarische Nationalspieler feilt nach seinem Mittelfußbruch Anfang November in Spanien an seinem Comeback.

Die Berliner kehren in der kommenden Woche aus dem Trainingslager in die Heimat zurück. Am 14. Januar folgt noch ein Testspiel gegen den slowakischen Club MSK Zilina im Stadion an der Alten Försterei. Sieben Tage später wird dort mit der Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim die Bundesliga-Hinrunde nach der WM-Pause mit dem 16. Spieltag wieder aufgenommen. Die Eisernen liegen derzeit auf dem fünften Platz.

Union bei TwitterMitteilung Union