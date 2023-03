Union schließt Bundesliga-Spieltag ab Der 1. FC Union Berlin kann nur mit einer Premiere dem Spitzenduo in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen bleiben. Zum Abschluss des 24. Spieltages muss die... dpa

ARCHIV - Unions Aissa Laidouni (r) und Wolfsburgs Felix Nmecha (M) kämpfen um den Ball. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Der 1. FC Union Berlin kann nur mit einer Premiere dem Spitzenduo in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen bleiben. Zum Abschluss des 24. Spieltages muss die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer heute beim VfL Wolfsburg antreten, bei dem die Berliner in ihren bisherigen drei Bundesliga-Auswärtsspielen sowohl punkt- als auch torlos blieben. Mut holen sich die Köpenicker aus ihren beiden Heimspielen gegen die Wölfe in dieser Saison in Liga und Pokal, die sie beide gewannen.