Union selbstbewusst vor Topspiel-Sonntag und Malmö-Match Der 1. FC Union Berlin stellt sich vor dem Bundesliga-Topspielsonntag in der Europa League gegen Malmö FF auf ein „Geduldsspiel“ ein. Er erwarte eine ähnlich... dpa

ARCHIV - Fans von Union Berlin feuern ihr Team mit Schals und Fahnen an. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Der 1. FC Union Berlin stellt sich vor dem Bundesliga-Topspielsonntag in der Europa League gegen Malmö FF auf ein „Geduldsspiel“ ein. Er erwarte eine ähnliche Partie wie am vergangenen Donnerstag beim schwedischen Rekordmeister, sagte Verteidiger Paul Jäckel. „Beide Mannschaften werden ihr Augenmerk auf die Defensive legen“, betonte der 24-Jährige und meinte nach dem 1:0 im Hinspiel und dem 1:0 am vergangenen Sonntag in der deutschen Meisterschaft dank seines ersten Bundesliga-Tores beim VfB Stuttgart: „Wir hätten nichts dagegen, wenn wir wie in Malmö und Stuttgart ein Tor schießen. Das reicht.“