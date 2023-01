Union startet Trainingslager in Spanien ohne Morten Thorsby Mit einer ersten lockeren Einheit auf dem Trainingsplatz sind die Profis des 1. FC Union Berlin in ihr Trainingslager im spanischen Campoamor gestartet. Die ... dpa

ARCHIV - Die Spieler von Union laufen sich warm. entur GmbH/dpa/Archiv Matthias Koch/Deutsche Presse-Ag

Campoamor -Mit einer ersten lockeren Einheit auf dem Trainingsplatz sind die Profis des 1. FC Union Berlin in ihr Trainingslager im spanischen Campoamor gestartet. Die Köpenicker waren am Montag mit 29 Spielern an der Costa Blanca im Westen des Landes angekommen. Nicht dabei war der norwegische Nationalspieler Morten Thorsby. Der 26-Jährige wird sich in dieser Woche einem operativen Eingriff unterziehen und erst nach dem Trainingslager wieder zur Mannschaft stoßen, wie der Club mitteilte.