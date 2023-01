Union startet Trainingslager: Schäfer arbeitet individuell Mit einer ersten lockeren Einheit auf dem Trainingsplatz sind die Profis des 1. FC Union Berlin in ihr Trainingslager im spanischen Campoamor gestartet. Die ... dpa

Campoamor -Mit einer ersten lockeren Einheit auf dem Trainingsplatz sind die Profis des 1. FC Union Berlin in ihr Trainingslager im spanischen Campoamor gestartet. Die Köpenicker waren am Montag mit 29 Spielern an der Costa Blanca im Westen des Landes angekommen. Bei Temperaturen um 17 Grad trainierte der zuletzt verletzte Mittelfeldspieler András Schäfer individuell. Rund zwei Dutzend Fans beobachteten das Training. Am Dienstag stehen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm.