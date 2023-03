Union-Stürmer Becker kann sich Wechsel vorstellen

Berlin -Nach abgelehnten Anfragen im Januar kann sich Stürmer Sheraldo Becker vom 1. FC Union Berlin einen Wechsel im Sommer vorstellen. „Im Winter haben Clubs angefragt. Da habe ich gesagt, dass ich bleibe. Ich weiß aber nicht, was im Sommer passiert“, sagte der Niederländer am Mittwoch. Der seit 2019 in Berlin unter Vertrag stehende Becker betonte: „ Es geht nicht nur ums Geld.“ Bis 2025 ist der 28-Jährige noch an den Club aus Köpenick gebunden.

Ein Argument für einen Verbleib des in dieser Bundesliga-Saison siebenmal erfolgreichen Beckers wäre die erneute Qualifikation für den Europapokal. Die Chancen darauf würden mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln steigen. Womöglich hilft Becker da mit seinem ersten Tor in diesem Jahr. „Hoffentlich am Samstag. Als Stürmer will man immer treffen. Ich bleibe optimistisch“, sagte der Angreifer. Sein bisher letzter Treffer gelang ihm am 9. November beim 2:2 gegen Augsburg.

Das Köpenicker Stadion, in dem in dieser Woche zum zweiten Mal im Jahr 2023 der Rasen ausgetauscht wird, kommt einer Festung gleich. In der Bundesliga ging saisonübergreifend keiner der vergangenen 16 Heimauftritte verloren. „Das ist unser Wohnzimmer. Die Unterstützung, die wir zu Hause bekommen, ist beeindruckend. Es fühlt sich an, als ob wir einer mehr auf dem Platz sind“, erklärte Becker. „Am Wochenende gegen Köln wollen wir so wie immer auftreten und die drei Punkte hierbehalten.“