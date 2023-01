Union-Stürmer Behrens vor zwei Highlights Für Kevin Behrens stehen mit dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin in naher Zukunft gleich zwei besondere Höhepunkte auf dem Programm. „Amsterdam wir... dpa

ARCHIV - Union Berlins Kevin Behrens (r) in Aktion. Tom Weller/dpa

Campoamor (dpa) – -Für Kevin Behrens stehen mit dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin in naher Zukunft gleich zwei besondere Höhepunkte auf dem Programm. „Amsterdam wird ein Riesen-Highlight“, sagte der 31-Jährige am Mittwoch im Trainingslager im spanischen Campoamor zum bevorstehenden Duell in der Playoff-Runde der Europa League gegen Ajax am 16. und 23. Februar, „und natürlich das Spiel im Weserstadion als Bremer Jung. Das ist das erste Mal, dass ich dort spiele. Das ist etwas Besonderes.“ Die Berliner treten zum Abschluss der Vorrunde am 25. Januar beim Aufsteiger an.