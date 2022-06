Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seine zwei Testspielgegner für das Trainingslager im Juli in Österreich gefunden. Am 15. Juli spielen die Köpenicker auf dem Neukirchener Sportplatz gegen den tschechischen Erstligisten SK Dynamo Budweis, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Einen Tag später geht es um 16.00 Uhr im Dolomitenstadion Lienz gegen den Serie-A-Club Udinese Calcio, für den Oliver Bierhoff früher auflief. Die Mannschaft von Urs Fischer gastiert vom 11. bis zum 20. Juli im österreichischen Neukirchen am Großvenediger.