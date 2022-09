Union-Torjäger Sheraldo Becker sieht „noch mehr Potenzial“ Sheraldo Becker von Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin sieht trotz seines glänzenden Starts in die neue Saison noch Luft nach oben in seinem Spiel.... dpa

Unions Sheraldo Becker (M) im Zweikampf.

Berlin -Sheraldo Becker von Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin sieht trotz seines glänzenden Starts in die neue Saison noch Luft nach oben in seinem Spiel. „In mir steckt allerdings noch mehr Potenzial, und das möchte ich auch allen zeigen. Ich möchte weiterhin wichtig für das Team sein und überall helfen, wo ich kann“, sagte der 27 Jahre alte Stürmer dem „Kicker“ (Montag). Nach sieben Ligaspielen führt der 2019 ablösefrei aus Den Haag gekommene Becker die Torschützenliste mit sechs Treffern und vier Vorlagen an.