Union-Torwart Rönnow will letztes Spiel in Belgien genießen

Berlin -Die vielen englischen Wochen schlauchen die Akteure des 1. FC Union Berlin schon. „Gerade nach Abendspielen ist es nicht einfach, einzuschlafen“, sagte Torwart Frederik Rönnow in einer Medienrunde am Tag nach dem 1:0-Erfolg gegen Sporting Braga in der Europa League. Mit dem Sieg gegen die Portugiesen hat sich Union eine gute Ausgangsposition verschafft, um am kommenden Donnerstag bei Royale Union Saint-Gilloise als Tabellenzweiter die Playoff-Spiele zum Achtelfinale der Europa League zu erreichen.