Union-Trainer Fischer: „Dann wird es gegen jeden schwer“ Union-Trainer Urs Fischer erwartet nach dem klaren 0:3 bei Tabellenführer Bayern München einen verbesserten Auftritt der Berliner im kommenden Heimspiel in d... dpa

Unions Trainer Urs Fischer kommt ins Stadion. Sven Hoppe/dpa

Berlin -Union-Trainer Urs Fischer erwartet nach dem klaren 0:3 bei Tabellenführer Bayern München einen verbesserten Auftritt der Berliner im kommenden Heimspiel in der Fußball-Bundesliga. „Wir ließen unser Gesicht ein bisschen vermissen, wenn es darum ging, aktiv zu sein und den Gegner zu stressen“, sagte der 57-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor der Partie des 23. Spieltages gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wenn wir unser Gesicht nicht auf den Platz bekommen, haben wir gegen jeden Mühe, dann wird es gegen jeden schwer.“