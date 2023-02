Union-Trainer Fischer hofft auf baldige Leite-Rückkehr Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hofft auf eine möglichst schnelle Rückkehr von Innenverteidiger Diogo Leite. Der 24-jährige Portugiese fehlte am Sonn... dpa

ARCHIV - Union Berlins Diogo Leite spielt den Ball. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hofft auf eine möglichst schnelle Rückkehr von Innenverteidiger Diogo Leite. Der 24-jährige Portugiese fehlte am Sonntag krankheitsbedingt beim Ligaduell mit dem FC Schalke 04 (0:0) im Kader der Eisernen. „Ich kenne jetzt auch den neuesten Stand nicht“, sagte Union-Trainer Urs Fischer nach dem Spiel am Sonntag. Die medizinische Abteilung sei aber in Kontakt mit dem Abwehrspieler.