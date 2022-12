Union-Trainer Fischer über WM: Gibt keine Kleinen mehr Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat einen Wandel in der Fußball-Welt bei der WM in Katar festgestellt: „Es gibt sie nicht m... dpa

Berlin -Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat einen Wandel in der Fußball-Welt bei der WM in Katar festgestellt: „Es gibt sie nicht mehr die Kleinen. Das hat man in der Vorrunde gesehen. Du musst dir jeden Punkt und jeden Sieg erarbeiten“, sagte der Schweizer, der die Spiele „ausführlich geschaut“ hat, „alle sind gut organisiert, stehen kompakt. Es ist nicht einfach. Dann gab es auch die eine oder andere Überraschung. Das tut dem Fußball gut.“