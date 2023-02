Union-Trainer Fischer will Effizienz gegen Ajax

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer erwartet im Europa-League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam nochmals eine Leistungssteigerung von seiner Mannschaft. „Es ist klar, dass wir die Leistung aus Amsterdam bestätigen müssen. Das wird eine Voraussetzung sein, und dann musst du noch was drauflegen“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Nach dem 0:0 im Hinspiel brauchen die Eisernen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im Stadion an der Alten Försterei einen Sieg gegen den niederländischen Traditionsclub für den Einzug ins Achtelfinale des Europapokals. Ein Vordringen in die Runde der letzten 16 Teams wäre der größte internationale Erfolg in der Club-Geschichte der Berliner.

Fischer erwartet gegen Amsterdam erneut ein enges Spiel. „Wir brauchen nach wie vor auch dieses Quäntchen Wettkampfglück auf unserer Seite. Wir müssen versuchen, das zu erzwingen“, forderte der 57-Jährige nach zuletzt zwei Spielen ohne Torerfolg. „Wenn ich das Spiel in Amsterdam nehmen muss, dann habe ich nicht das Gefühl, dass du fünf, sechs große Chancen bekommst, also heißt es, effizient zu sein“, sagte Fischer.

Auch auf ein mögliches Elfmeterschießen, das bei einem Remis nach regulärer Spielzeit und Verlängerung notwendig wäre, sei man eingerichtet. „Haben wir logisch“, sagte der Schweizer auf die Frage, ob man Strafstöße im Training geübt habe. „Wir sind vorbereitet.“

Außenverteidiger Niko Gießelmann musste die Übungseinheit am Mittwoch abbrechen. Ob ein Mitwirken am Donnerstag möglich ist, war zunächst unklar. Einsatzbereit ist wieder Innenverteidiger Diogo Leite, der am Sonntag bei der Nullnummer gegen Schalke 04 erkrankt gefehlt hatte. Der Portugiese trainierte am Mittwoch mit.