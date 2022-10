Union-Trainer will ins Finale: Noch sieglos gegen Heidenheim Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin strebt das Endspiel des DFB-Pokals an. „Wenn du am Pokal teilnimmst, willst du ins Finale“, sagte... dpa

ARCHIV - Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin gibt vor einem Spiel ein Interview. ntur GmbH/dpa/Archivbild Andreas Gora/Deutsche Presse-Age

Berlin -Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin strebt das Endspiel des DFB-Pokals an. „Wenn du am Pokal teilnimmst, willst du ins Finale“, sagte der 56-jährige Schweizer vor dem Heimspiel in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky), „in der letzten Spielzeit waren wir im Halbfinale. Da hat es nicht ganz gereicht.“