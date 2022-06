Bad Saarow - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat mit 23 Profis am Freitagvormittag im Kurztrainingslager in Bad Saarow die erste Einheit auf dem Platz in Reichenwalde absolviert. Auch Jakob Busk war mit dabei. Der im Sommer eigentlich schon verabschiedete dänische Torwart steht seit Donnerstag wieder bei Union unter Vertrag. Knapp 100 Fans verfolgten bei großer Hitze die Einheit, bei der erstmals auch Neuzugang Danilho Doekhi öffentlich zu sehen war. Der Verteidiger von Vitesse Arnheim fehlte noch beim Trainingsauftakt.

Nicht mitwirken konnten Neuverpflichtung Paul Seguin (Greuther Fürth) und Mittelfeldmann Rani Khedira. Beide sind erkrankt. Seguin soll aber noch nach Bad Saarow nachreisen. Der Ex-Fürther Jamie Leweling trainierte wegen seiner Sprunggelenksverletzung nur individuell. Für den Nachmittag ist ein Kraftkreis geplant. Am Sonntag kehren die Köpenicker wieder nach Berlin zurück.