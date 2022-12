Union überzeugt bei 4:1 im Testspiel gegen St. Gallen Der 1. FC Union Berlin hat sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf den Rest der Saison überzeugend gewonnen. Die Berliner besiegten den Schweizer Erst... dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin hat sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf den Rest der Saison überzeugend gewonnen. Die Berliner besiegten den Schweizer Erstlisten FC St. Gallen am Samstag im Stadion An der Alten Försterei 4:1 (2:1). Für die Köpenicker trafen Paul Seguin (33. Minute), Kapitän Christopher Trimmel (39.), Tim Skarke (67.) und Niko Gießelmann (76.). Ein Eigentor von Robin Knoche bescherte den Gästen den zwischenzeitlichen Anschluss (45.).