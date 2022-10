Union-Ultras wollen Aufarbeitung der Vorfälle in Malmö Nach den Ausschreitungen im Europa-League-Hinspiel in Malmö vor einer Woche hat sich die führende Ultra-Gruppierung des 1. FC Union Berlin zu Wort gemeldet u... dpa

dpatopbilder - Union-Fans machen Stimmung auf der Tribüne beim Spiel Malmö FF - 1. FC Union Berlin. Matthias Koch/dpa

Berlin -Nach den Ausschreitungen im Europa-League-Hinspiel in Malmö vor einer Woche hat sich die führende Ultra-Gruppierung des 1. FC Union Berlin zu Wort gemeldet und eine Aufarbeitung der Vorfälle mit dem Verein angekündigt. „Hier gilt es in den kommenden Tagen und Wochen einiges intern, aber sicherlich auch extern, aufzuarbeiten und klarzustellen. Eins vorweg: Wir heißen sicherlich keine Leuchtspuren auf Unbeteiligte und Provokationen von Spielabbrüchen gut!“, hieß es im Info-Blatt „Wald-Seite“ des „Wuhlesyndikat“ das von den Fans am Donnerstagabend beim zweiten Spiel gegen Malmö im Stadion an der Alten Försterei wie üblich verteilt wurde.