Union verliert die Tabellenspitze: Klares 0:5 in Leverkusen Das kam unerwartet: Union Berlin geht in Leverkusen unter und steht nicht mehr an der Spitze der Bundesliga. Bayer-Trainer Xabi Alonso kann aufatmen. Kaspar Kamp , dpa

Leverkusens Mitchel Bakker (M) trifft gegen Berlins Diogo Leite (l) und Torhüter Lennart Grill zum 5:0. Marius Becker/dpa

Leverkusen -Union Berlin hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga nach fast zwei Monaten mit einer saftigen Klatsche verloren. Am Sonntagnachmittag ging die Mannschaft von Trainer Urs Fischer mit 0:5 (0:0) bei Bayer Leverkusen unter und muss Platz eins dem FC Bayern überlassen. Der Serienmeister hatte am Samstag mit einem 3:2 bei Hertha BSC vorgelegt.