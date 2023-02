Union wieder an der Spitze Union Berlin ist wieder Tabellenführer - mindestens für eine Nacht. Was ist für die Köpenicker in dieser Saison noch möglich? Der Gegner aus Mainz traut ihne... David Langenbein , dpa

Berlins Niko Gießelmann (2.v.l) und Teamkollege Kevin Behrens (3.v.l) umarmen sich nach dem Sieg. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Die Fans des 1. FC Union Berlin sendeten nach dem Sprung an die Tabellenspitze direkt eine Nachricht nach München. „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, schallte es durch das ausverkaufte Stadion An der Alten Försterei. Die Köpenicker, die in der Hinrunde schon mehrere Wochen den Platz an der Sonne innehatten, sind vorerst zurück auf Platz eins der Fußball-Bundesliga. Serienmeister FC Bayern München braucht am Sonntag beim VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/DAZN) einen Sieg, um wieder an den Berlinern vorbeizuziehen.