Union wieder zum Training am Scharmützelsee

ARCHIV - Auch in diesem Jahr sind die Eisernen wieder am Scharmützelsee. Matthias Koch/dpa/Archivbild

Bad Saarow -Der 1. FC Union Berlin setzt seine Saison-Vorbereitung mit einem Kurz-Trainingslager in Bad Saarow fort. Wie in den vergangenen Jahren will Trainer Urs Fischer in der Brandenburger Idylle am Scharmützelsee südöstlich von Berlin erste Grundlagen für eine erneut erfolgreiche Saison legen. Gleich nach der Ankunft am Donnerstagnachmittag war noch eine Laufeinheit angesetzt. Am Freitag steht nach dem gemeinsamen Frühstück die erste Trainingseinheit auf dem Platz für Rani Khedira und seine Kollegen an. Trainieren werden die Eisernen aus logistischen Gründen in Fürstenwalde und Reichenwalde.

Nach der Rückkehr nach Berlin am Sonntag steht für den Fußball-Bundesligisten am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) das erste Testspiel beim FSV 63 Luckenwalde an, am folgenden Samstag geht es für einen Test beim ungarischen Pokalsieger Zalaegerszegi TE FC nach Ungarn.