Union will Führung verteidigen bei Eintracht Frankfurt Der 1. FC Union Berlin will am achten Spieltag seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt verteidigen. Die Begegnung am Samstag ... dpa

Union Trainer Urs Fischer im Stadion. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Berlin -Der 1. FC Union Berlin will am achten Spieltag seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt verteidigen. Die Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist zugleich der Auftakt für einen straffes Programm mit 13 Spielen bis zur WM-Pause, die am 14. November startet.