Union will gegen Frankfurt Spielglück nicht überstrapazieren

In der Bundesliga hat Union Berlin die Weichen auf den Einzug in die Champions League gestellt. Doch auch im Pokal haben die Köpenicker Großes vor. Eine neue...

Berlin -Zwei Siege, 5:0 Tore: Auf dem Papier sehen die letzten beide Spiele von Union Berlin gegen Frankfurt und Stuttgart makellos aus. Doch vor dem Wiedersehen mit der Eintracht im Viertelfinale des DFB-Pokals treibt eine neue Angewohnheit seiner Mannschaft Trainer Urs Fischer um. „Wir sollten es nicht überstrapazieren“, sagte der 57-Jährige am Montag vor der Partie bei der Eintracht am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und Sky) und meinte das Spielglück. Denn gegen die Hessen und die Schwaben hatte der Tabellendritte der Liga besonders in den ersten Hälften schwach ausgesehen. Die Mannschaft habe trotzdem viel Aufwand betrieben, stellte Fischer aber klar. „Das ist dann auch die Voraussetzung, dass das Spielglück im Moment auf unserer Seite ist.“

Gleichwohl werden sich die Eisernen am Dienstagabend nicht auf dieses Spiel mit dem Feuer einlassen wollen. Die Eintracht hat aktuell zwar einige Probleme: Trainer Oliver Glasner und Vorstandssprecher Axel Hellmann werden umworben, dazu tobt in der Führungsebene ein Streit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Die Mannschaft ist seit Mitte Februar sieglos.

Dennoch strich Fischer die Qualitäten des Gegners hervor: „Das ist wirklich eine sehr spielstarke Mannschaft.“ Die Hessen hätten eine sehr gute Mischung, um einen Gegner zu locken, kämen immer wieder in die Halbräume und spielten dann hinter die Abwehrkette. Aber auch lange Bälle nutzten die Frankfurter gut, sagte der 57-Jährige. „Sie haben vorne wirklich sehr starke Spieler, Unterschiedsspieler.“ Beim 2:0 in der Alten Försterei vor knapp zwei Wochen habe seine Mannschaft Mühe gehabt und „viel Glück gebraucht“.

In Frankfurt stehen Fischer fast alle Profis zur Verfügung. Der Langzeitverletzte Andras Schäfer ist noch im Aufbau, Linksverteidiger Niko Gießelmann gesperrt. Auch hinter Stammtorhüter Frederik Rönnow, der gegen Stuttgart wegen muskulärer Probleme aussetzen musste, steht noch ein Fragezeichen. Ob er spielen könne, werde sich erst am Spieltag entscheiden. Dafür hat Sheraldo Becker am Wochenende seine Torflaute beendet, auch Sturm-Kollege Kevin Behrens ist in bestechender Form.

Für Union ist es mal wieder eine wichtige Englische Woche. Mit einem Sieg in Frankfurt würde man den Traum vom Pokalfinale in der eigenen Stadt, im Stadion von Stadtrivale Hertha, am Leben halten. Am Samstag geht es dann zum Bundesliga-Spitzenspiel nach Dortmund (15.30 Uhr/Sky).

Doch die vielen Spiele haben auch ihre Spuren hinterlassen, wie Fischer sagte, und könnten ein Grund für die Probleme in den ersten Hälften der letzten Spiele sein. „Wir leben dann schon auch davon, uns eine Woche auf einen Gegner vorbereiten zu können“, sagte der 57-Jährige. „Uns fehlen schon diese Trainingswochen als Vorbereitung. Aber das musst du dann entsprechend akzeptieren und versuchen, trotzdem das Bestmögliche herauszuholen.“