Union will gegen Wolfsburg die Tabellenführung verteidigen Auf die jüngste Europa-Enttäuschung soll bei Tabellenführer Union Berlin der nächste Bundesliga-Sieg folgen. Die Köpenicker empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/D... dpa

ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Auf die jüngste Europa-Enttäuschung soll bei Tabellenführer Union Berlin der nächste Bundesliga-Sieg folgen. Die Köpenicker empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den VfL Wolfsburg im Stadion An der Alten Försterei. Wie schon am vergangenen Wochenende in Köln kehren die saisonübergreifend seit 13 Ligaspielen ungeschlagenen Berliner mit einer Niederlage in der Europa League (0:1 bei Sporting Braga) in den Bundesliga-Alltag zurück.