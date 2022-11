Union will in Freiburg perfekten Abschluss für starkes Jahr Einzug in die Europa League, wochenlang Tabellenführer in der Bundesliga und Überwintern in drei Wettbewerben: Das Jahr von Union Berlin ist jetzt schon das ... dpa

Trainer Urs Fischer vom 1. FC Union reagiert. Matthias Koch/dpa

Berlin -Einzug in die Europa League, wochenlang Tabellenführer in der Bundesliga und Überwintern in drei Wettbewerben: Das Jahr von Union Berlin ist jetzt schon das erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Das letzte Pflichtspiel des Jahres führt die Köpenicker am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum SC Freiburg. Rund 2100 Union-Fans werden die weite Reise in den Breisgau antreten - und hoffen auf einen weiteren Höhepunkt.