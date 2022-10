Union will seine Serie ausbauen, Hertha den ersten Heimsieg Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin will am Sonntag beim VfL Bochum den sechsten Erfolg in Serie holen. Stadtrivale Hertha BSC peilt gegen Schalke 04 dageg... dpa

Berlin -Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin will am Sonntag beim VfL Bochum den sechsten Erfolg in Serie holen. Stadtrivale Hertha BSC peilt gegen Schalke 04 dagegen den ersten Heimsieg der Saison an. Die Eisernen sind beim Tabellenschlusslicht (15.30 Uhr/DAZN) klarer Favorit. Doch Trainer Urs Fischer stellte klar: „Du gewinnst keine einfachen Spiele in der Bundesliga. Du musst dich in jedem Spiel am Limit bewegen.“ Angreifer Jordan Siebatcheu, der am vergangenen Wochenende gegen Dortmund einen Pferdekuss abbekam, könnte in die Mannschaft zurückkehren. Die Eisernen haben die letzten fünf Pflichtspiele gewonnen.