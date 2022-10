Union will wichtigen Schritt machen: Malmö als Aufgabe Mit einem Sieg gegen Malmö FF will Union Berlin vorzeitig das Überwintern im Fußball-Europapokal sichern. Gewinnen die Eisernen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+... dpa

Berlin -Mit einem Sieg gegen Malmö FF will Union Berlin vorzeitig das Überwintern im Fußball-Europapokal sichern. Gewinnen die Eisernen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) auch das Rückspiel gegen den schwedischen Traditionsclub, ist ihnen zumindest die Teilnahme an den K.o.-Spielen in der Conference League im Februar 2023 als Tabellendritter sicher.