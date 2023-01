Unioner Haraguchi peilt wieder Stammplatz an Genki Haraguchi von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin nimmt nach mehreren Enttäuschungen im vergangenen Halbjahr neue Ziele in Angriff. „Ich habe das Z... dpa

Campoamor -Genki Haraguchi von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin nimmt nach mehreren Enttäuschungen im vergangenen Halbjahr neue Ziele in Angriff. „Ich habe das Ziel, wieder Stammspieler zu werden“, sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler im Trainingslager im spanischen Campoamor am Donnerstag. Nach seiner ersten Saison 2021/2022 in Köpenick hatte der Japaner nach einem guten Beginn in dieser Spielzeit seinen Stammplatz im Team von Union-Trainer Urs Fischer verloren.