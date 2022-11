Unioner Knoche und Khedira nicht in Flicks WM-Kader Rani Khedira und Robin Knoche von Union Berlin fahren nicht für Deutschland zur WM in Katar. Die beiden Profis stehen nicht im 26er-Kader, den Bundestrainer ... dpa

ARCHIV - Berlins Robin Knoche (l) kämpft gegen Thomas Müller von Bayern München um den Ball. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Rani Khedira und Robin Knoche von Union Berlin fahren nicht für Deutschland zur WM in Katar. Die beiden Profis stehen nicht im 26er-Kader, den Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag für das am 20. November beginnende Turnier präsentierte.