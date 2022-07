Berlin - Der kürzlich an Hodenkrebs erkrankte Fußball-Profi Timo Baumgartl hat seinem Dortmunder Kollegen Sébastien Haller, bei dem am Montag ein Tumor entdeckt worden war, Mut zugesprochen. „Du bist nicht allein“, schrieb der Abwehrspieler von Union Berlin bei Instagram an Haller gerichtet. Die Diagnose für Haller hatte zuvor für Bestürzen gesorgt. Nur wenige Stunden nach dem morgendlichen Training, bei dem der 28 Jahre alte Neuzugang von Borussia Dortmund über Unwohlsein geklagt hatte, diagnostizierten die Mediziner einen Tumor im Hoden.

Anfang Mai hatte Union Berlin mitgeteilt, dass bei Baumgartl Hodenkrebs diagnostiziert und ein Tumor erfolgreich entfernt worden sei. In der vergangenen Woche wurde dann bekannt, dass bei Hertha-Profi Marco Richter ebenfalls ein Hodentumor entdeckt wurde. Auch der 24-Jährige musste operiert werden.

Die Berliner Vereine sendeten am Montagabend Genesungswünsche an Haller. „Wir wünschen alles erdenklich Gute und die bestmögliche Genesung“, schrieb Hertha bei Twitter. Auf Unions Twitter-Account hieß es: „Lieber Seb, komm schnell wieder!“.