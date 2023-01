Unions Baumgartl will Hoffenheim nerven Timo Baumgartl freut sich auf den Neustart in der Bundesliga. Ganz entspannt gibt sich der Abwehrspieler bei Fragen um seine Zukunft. dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin will die in der WM-Pause im Training angeeigneten Spielsysteme gleich zum Auftakt erfolgreich umsetzen. „Wir haben viel an unserem Spiel gefeilt und geschaut, wie wir uns spielerisch weiterentwickeln können - auch gegen tiefer stehende Mannschaften“, sagte Union-Verteidiger Timo Baumgartl in einer Medienrunde am Dienstag, „dass im letzten Testspiel nicht alles klappt, ist klar. Jetzt haben wir eine normale Trainingswoche, dann sind wir am Samstag alle bereit.“ Am Samstag empfangen die Köpenicker die TSG 1899 Hoffenheim zum 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga.