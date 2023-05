Unions Bayern-Reise: Neue Reize gegen Augsburg-Komplex

Ein Trainingslager an einem geheim gehaltenen Ort. Auf so eine Idee können sie auch nur bei Union Berlin kommen. Trainer Urs Fischer erhofft sich neue Reize ...

Berlin/Rottach-Egern -In der gläsernen Fußball-Welt hofft Urs Fischer mitten im Saisonendspurt auf ein bisschen Zeit in der Abgeschiedenheit der bayerischen Berge. Mit einem ungewöhnlichen Kurz-Trainingslager will der Trainer des 1. FC Union Berlin aber nicht nur durch neue Reizpunkte den Fokus für das große Ziel Champions League wieder hinbekommen, sondern auch den Augsburg-Komplex besiegen.

„Das hatten wir eine Weile im Kopf. Es ging darum, aus den gewohnten Abläufen auszubrechen. Wir wollten mal etwas anderes machen“, begründete der Trainer des Fußball-Bundesligisten den kurzen Aufenthalt in den bayerischen Bergen vor der Partie beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Das Kuriose: Auch auf Nachfrage wollten die Unioner nicht mitteilen, wo genau sie sich aufhalten. Als wäre dies in Zeiten von Social Media geheim zuhalten. Trainer Fischer hofft offenbar auf größtmögliche Ruhe für seine Übungseinheiten und auch Maßnahmen zum Teambuilding im Saisonendspurt. Nach dpa-Informationen findet das Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee statt.

Trainingslager Anfang Mai sind eigentlich eine Maßnahme für Teams im Abstiegskampf. Union Berlin belegt aber vier Spieltage vor Saisonende den dritten Platz und hat beste Aussichten, sich erstmals als eine der besten vier Mannschaften der Liga für die Teilnahme an der Champions League zu qualifizieren. Der SC Freiburg ist derzeit punktgleich Vierter. RB Leipzig folgt mit zwei Zählern Rückstand auf Platz fünf.

Die Kontrahenten spielen am Samstag (15.30 Uhr) gegeneinander. Kein Grund für Fischer, nervös auf Spielstände im Breisgau zu achten. „Während der 90 Minuten gilt es, den Fokus aufs eigene Spiel zu haben. Wir müssen unsere Aufgaben erledigen“, forderte der 57-Jährige. „Wenn dein Spiel gespielt ist, schaust du die dir andern Resultate an“, fügte Fischer an.

Ein Grund für das Trainingslager waren auch die eigenen jüngsten Ergebnisse. Nur eine der letzten vier Partien wurde von Union gewonnen. „Logisch hat das auch mit den letzten vier Spielen zu tun“, sagte Fischer, der neben der Arbeit auf dem Platz auch abseits Reizpunkte für die Mannschaft setzen möchte. Zudem haben die Eisernen keines ihrer bisher drei Bundesliga-Spiele in Augsburg gewinnen können.

„Ich glaube schon, dass das immer mal helfen kann“, sagte er. Das Team sei vorab in die Pläne involviert gewesen. „Sie fanden es eine gute Sache, von dem gewohnten Weg zu kommen“, sagte Fischer. Sonst war Union immer erst einen Tag vor den Auswärtsspielen aus der Hauptstadt abgereist. Am Freitag geht es von Rottach-Egern nach Augsburg.

Personell hat Fischer keine Sorgen. Nur der gesperrte Innenverteidiger Diogo Leite muss ersetzt werden. Kandidaten sind Timo Baumgartl und Paul Jaeckel. Im Angriff kehrt der gegen Bayer Leverkusen (0:0) gesperrte Kevin Behrens zurück. Jordan Siebatcheu muss trotz ansprechender Leistung gegen die Werkself wohl wieder weichen. „Wir haben auch noch den einen oder anderen“, sprach Fischer von mehreren Angriffsoptionen.

