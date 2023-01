Unions Becker über Transfergerüchte: „Ich bleibe“ Angreifer Sheraldo Becker von Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Transfergerüchte um einen Wechsel in diesem Winter zurückgewiesen. „Ich habe einen Vertra... dpa

ARCHIV - Ricardo Horta von SC Braga kämpft gegen Berlins Sheraldo Becker (r) um den Ball. ntur GmbH/dpa/Archivbild Andreas Gora/Deutsche Presse-Age

Campoamor -Angreifer Sheraldo Becker von Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Transfergerüchte um einen Wechsel in diesem Winter zurückgewiesen. „Ich habe einen Vertrag, ich bleibe“, sagte der 27-Jährige am Dienstag im Trainingslager der Köpenicker in Campoamor (Spanien). „Du weißt nie, was in der Zukunft passiert, aber jetzt liegt mein Fokus auf Union.“