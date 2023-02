Unions Europa-Reifeprüfung: Gegen Ajax ins Achtelfinale Der 1. FC Union Berlin steht vor dem wichtigsten internationalen Spiel in der Vereinsgeschichte. Gegen den niederländischen Traditionsclub Ajax Amsterdam wol... dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin steht vor dem wichtigsten internationalen Spiel in der Vereinsgeschichte. Gegen den niederländischen Traditionsclub Ajax Amsterdam wollen die Eisernen am Donnerstag (21. 00 Uhr/RTL) den Einzug ins Achtelfinale der Europa League perfekt machen. Nach dem 0:0 im Hinspiel muss der Tabellen-Dritte der Fußball-Bundesliga im Stadion an der Alten Försterei gewinnen. Bei einem Unentschieden würde die Partie in die Verlängerung und bei weiterem Gleichstand ins Elfmeterschießen gehen. Bei einer Niederlage wäre der Europacup für Union in dieser Saison vorbei.