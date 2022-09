Unions Gießelmann: Unsere Leistungen sind nicht überraschend Für Union Berlins Außenverteidiger Niko Gießelmann ist die defensive Stabilität der Schlüssel zum aktuellen Erfolg des Bundesliga-Spitzenreiters. „Wir haben ... dpa

Berlins Kevin Behrens (l-r), Sven Michels, Niko Gießelmann und Levin Öztunali jubeln nach einem Tor. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa David Inderlied/dpa

Berlin -Für Union Berlins Außenverteidiger Niko Gießelmann ist die defensive Stabilität der Schlüssel zum aktuellen Erfolg des Bundesliga-Spitzenreiters. „Wir haben nur vier Gegentore bekommen. Jeder Einzelne weiß, was er zu tun hat in der Defensive. Das ist einfach mit das Wichtigste“, sagte der 30-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. „Wenn du wenig zulässt in jedem Spiel, dann ist die Chance natürlich größer, zu gewinnen oder wenigstens einen Punkt zu holen“, sagte er.