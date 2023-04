Unions Knoche über Champions League: Mit den Besten messen Für Union Berlins Robin Knoche ist die Champions League wie für die meisten Profis ein Sehnsuchtsort. „Das Schöne ist natürlich, dass du dann samstags Bundes... dpa

ARCHIV - Berlins Robin Knoche (l) kämpft gegen Enzo Millot von VfB Stuttgart um den Ball. Andreas Gora/dpa

Berlin -Für Union Berlins Robin Knoche ist die Champions League wie für die meisten Profis ein Sehnsuchtsort. „Das Schöne ist natürlich, dass du dann samstags Bundesliga spielen kannst“, scherzte der 30-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde mit Blick auf die vielen Sonntagsspiele des Europa-League-Teilnehmers aus Köpenick in dieser Saison, fügte dann aber hinzu: „Auf der anderen Seite ist es natürlich die Hymne, du willst dich mit den besten Mannschaften messen, es ist der größte Wettbewerb auf Clubebene. Jeder Spieler will den maximalen Erfolg, und das ist auf Clubebene der maximale Erfolg.“