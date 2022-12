Unions letzter Test vor Weihnachten gegen St. Pauli Fußball-Bundesligist Union Berlin trifft in seinem letzten Testspiel vor der Weihnachtspause auf den Zweitligisten FC St. Pauli. Die Hamburger kommen am Mitt... dpa

Berlin -Fußball-Bundesligist Union Berlin trifft in seinem letzten Testspiel vor der Weihnachtspause auf den Zweitligisten FC St. Pauli. Die Hamburger kommen am Mittwoch (13.00 Uhr) ins Stadion An der Alten Försterei, wie die Köpenicker am Freitag mitteilten. Tickets für die Partie sind für Union-Mitglieder ab Montag (12.00 Uhr) online erhältlich. Aufgrund der Umbauarbeiten für das Weihnachtssingen am 23. Dezember stehen nur die Sitzplätze auf der Haupttribüne zur Verfügung, teilte der Club mit.