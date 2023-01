Unions Mentalitätsmonster stürmen zum nächsten Comeback-Sieg In die Winterpause ging Union Berlin mit enttäuschenden Ergebnissen. Zum Neustart folgt auf eine erste Hälfte mit Problemen mal wieder ein Finale, das den Pu... David Langenbein , dpa

Berlin -Wenn Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei in Richtung seiner Fans spielt, kann eine Wucht entstehen. Dann rollt Angriff um Angriff auf das Tor des Gegners an der Waldseite des Fußballstadions - so wie in der zweiten Halbzeit beim 3:1 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim am Samstag. Dann können sich Mannschaft und Anhang gegenseitig hochschaukeln. 23:10 Torschüsse und 18:3 Flanken standen am Ende zu Buche. Verteidiger Danilho Doekhi (73./89. Minute) drehte die Partie, der eingewechselte Jamie Leweling sorgte für die Entscheidung (90. +6).