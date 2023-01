Unions Mentalitätsmonster stürmen zum nächsten Comeback-Sieg In die Winterpause ging Union Berlin mit enttäuschenden Ergebnissen. Zum Neustart folgt auf eine erste Hälfte mit Problemen mal wieder ein Finale, das den Pu... David Langenbein , dpa

Unions Danilho Doekhi (2.v.l) jubelt mit Teamkollegen nach seinem Treffer zum 1:1. Andreas Gora/dpa

Berlin -Wenn Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei in Richtung seiner Fans spielt, kann eine Wucht entstehen. Dann rollt Angriff um Angriff auf das Tor des Gegners an der Waldseite des Fußballstadions - so wie in der zweiten Halbzeit beim 3:1 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim.