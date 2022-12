Unions Paul Jaeckel: Haben uns an Englische Wochen gewöhnt Die Profis von Union Berlin haben sich nach Aussage von Abwehrspieler Paul Jaeckel an die Belastung vieler Spiele in kurzer Zeit angepasst. „Ich glaube nicht... dpa

Berlin -Die Profis von Union Berlin haben sich nach Aussage von Abwehrspieler Paul Jaeckel an die Belastung vieler Spiele in kurzer Zeit angepasst. „Ich glaube nicht, dass das noch mal eine große Umstellung wird, weil wir an Englische Wochen gewöhnt sind“, sagte der 24-Jährige am Donnerstag mit Blick auf den Rest der Saison im neuen Jahr, wenn für die Köpenicker zu Beginn wieder viele Spiele anstehen. Union ist noch in drei Wettbewerben vertreten. Auch in der vergangenen Spielzeit hätten die Berliner schon viele Spiele in kurzer Zeit erlebt, sagte Jaeckel.