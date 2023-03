Unions Seguin wurde Vater in Länderspielpause Vier freie Tage hatten die Profis von Union Berlin in der Länderspielpause, für Paul Seguin waren es trotzdem aufregende Zeiten. Der 27-Jährige ist am Samsta... dpa

Berlin -Vier freie Tage hatten die Profis von Union Berlin in der Länderspielpause, für Paul Seguin waren es trotzdem aufregende Zeiten. Der 27-Jährige ist am Samstag Vater geworden. „Es war ein ereignisreiches Wochenende. Perfekter Zeitpunkt“, sagte der Mittelfeldspieler am Montag in einer Medienrunde. Denn der avisierte Geburtstermin für die kleine Elea war eigentlich der 5. April - mitten in einer Englischen Woche für Union.