Unions Sven Michel: „Ich will mehr Fußball spielen“

Berlin -Angreifer Sven Michel will beim 1. FC Union Berlin über seine Joker-Rolle hinauskommen. „Wenn ich jetzt sage: Ja, ich bin zufrieden, würde ich lügen. Absolut nicht. Ich will mehr Fußball spielen und werde auch alles daran setzen, dass es klappt“, sagte der 32-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde. Ob das in Köpenick klappe oder woanders, werde sich zeigen. Michel, der seit Februar 2022 für Union spielt, stand bei den Eisernen in dieser Spielzeit erst in fünf Pflichtspielen in der Startelf. Oft kam er als Einwechselspieler hinein. Im Europapokal erzielte Michel zwei wichtige Tore für die Berliner.