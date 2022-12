Unions Trainer Fischer gewinnt langer WM-Pause Positives ab Union Berlins Trainer Urs Fischer kann der langen WM-Pause in diesem Winter auch etwas Positives abgewinnen. „Es ist eine Vorbereitung, wie man es früher im ... dpa

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer kann der langen WM-Pause in diesem Winter auch etwas Positives abgewinnen. „Es ist eine Vorbereitung, wie man es früher im Winter kannte. Da hatte man länger Zeit“, sagte der Schweizer am Donnerstag nach dem Training der Köpenicker. Die Eisernen sind in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen, machen dann noch mal eine Weihnachtspause. „Es ist sicher ganz was anderes, dass du nach zweieinhalb Wochen noch mal eine Woche Ferien hast und dann ins Trainingslager gehst. Aber es gilt, das anzunehmen. So schlecht hört sich das ja auch nicht an, gerade, wenn man über Weihnachten noch mal bei der Familie ist. Das ist eine schöne Zeit“, sagte Fischer.