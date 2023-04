Unions Wiedersehen mit der Eintracht: „Ein anderes Spiel“

Mit reichlich Selbstvertrauen können die Profis von Union Berlin zum DFB-Pokal-Viertelfinale reisen. Sie wissen aber auch: So wie eine Weile gegen Stuttgart,...

Berlin -Vor dem erneuten Duell mit Eintracht Frankfurt sind sich die Profis vom 1. FC Union Berlin des besonderen Stellenwerts der Begegnung sehr wohl bewusst. „Es ist schon ein anderes Spiel, weil es der Pokal ist“, betonte Angreifer Sheraldo Becker. Erst vor der Länderspielpause waren die Eisernen gegen den Europa-League-Sieger der vergangenen Saison angetreten. Die Partie hatte Union 2:0 gewonnen, allerdings daheim.

An diesem Dienstag steigt das Viertelfinale des DFB-Pokals bei den derzeit kriselnden Hessen. Seit fünf Meisterschaftsspielen hat die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner keinen Sieg mehr geschafft.

Die Unioner ließen dem Heimerfolg gegen die Eintracht derweil ein 3:0 am Samstag ebenfalls im Stadion An der Alten Försterei gegen den Tabellenletzten VfB Stuttgart folgen. Sie reisen als gefestigter Tabellendritter der Fußball-Bundesliga in die Mainmetropole.

Allerdings wies Becker nach dem Sieg über den VfB auch auf einen anderen wichtigen Aspekt hin: „Wenn wir so spielen, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, wird es ein sehr schweres Spiel für uns“, meinte der 28 Jahre alte Angreifer.

Gegen die Schwaben hatten die Eisernen ihre Stärken 45 Minuten lang kaum zur Geltung gebracht und sich glücklich schätzen können, nicht mit einem Rückstand in die Pause gegangen zu sein. Unter anderem sorgte danach Becker mit seinem Treffer aber für den Sieg, der ihnen hoffentlich noch mal Selbstvertrauen für die Partie in Frankfurt gebe, meinte Kapitän Christopher Trimmel.

Nachdem die Unioner die Frage nach dem Stadtmeister schon mehrfach deutlich zu ihren Gunsten geklärt haben, wäre ein Einzug ins Finale ins Olympiastadion von Rivale Hertha BSC ein weiteres Highlight für die Eisernen. Zwei Siege fehlen dazu noch.

