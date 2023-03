Unter „falscher Flagge“ zur Heim-EM: Kuntz und Co fiebern Quali-Start entgegen

Heim-EM! Allein der Gedanke an das Turnier vor der eigenen Haustür elektrisiert. Nicht nur das deutsche Team, auch mehrere deutsche Trainer.

„Sie können eine Nationalmannschaft erwarten, die alles dafür tun wird, sich für Deutschland zu qualifizieren“, versprach Stefan Kuntz vor der versammelten türkischen Sportpresse – und schob seine Begründung mit einem schelmischem Grinsen gleich hinterher: „Weil sie einen Trainer hat, der den meisten Ehrgeiz und das meiste Interesse daran hat, nächstes Jahr in Deutschland an der Seitenlinie der türkischen Nationalmannschaft zu stehen.“

Stefan Kuntz ist zuversichtlich

Kuntz ist heiß. Heiß auf den Start der EM-Qualifikation mit dem türkischen Team. Und vor allem heiß auf das Großereignis in der Heimat. „Wir werden bei der Euro 2024 dabei sein“, versprach der Europameister von 1996 kürzlich in einem Interview mit der türkischen Zeitung Hürriyet.

Wie Kuntz fiebern dieser Tage noch zwei weitere deutsche Trainer dem Quali-Start unter „falscher Flagge“ entgegen. Für Ralf Rangnick und seine Österreicher geht es am Freitag (20.45 Uhr) in Linz zunächst gegen Aserbaidschan, zeitgleich steigt für Domenico Tedesco die Premiere als Nationaltrainer Belgiens in Stockholm gegen Schweden.

„Dass die EM nächstes Jahr in Deutschland stattfindet“, sagt Tedesco, spiele für ihn zwar „aktuell noch keine große Rolle“. Doch ein leichtes Kribbeln in der Magengegend dürfte die besondere Konstellation auch beim Deutsch-Italiener auslösen.

„Erst einmal wollen wir uns dafür qualifizieren. Das ist unser großes Ziel und hat in den nächsten Monaten oberste Priorität.“ Pikant: Belgien konkurriert in der Fünfergruppe F unter anderem mit Rangnicks Österreichern um die zwei Endrunden-Startplätze.

Kroatien und Wales sind die größten Konkurrenten für die Türkei

Nicht minder anspruchsvoll ist die Aufgabe für Kuntz in Gruppe D. Kroatien und Wales heißen die vermeintlich ärgsten Widersacher auf dem Weg nach Deutschland. Doch schon das politisch aufgeladene Duell am Sonnabend (18 Uhr) in Jerewan gegen Armenien hat es in sich.

„Wir wissen, dass wir Mannschaften schlagen müssen, die im Fifa-Ranking höher sind als wir“, sagte Kuntz: „Aber die Spieler und die Mannschaft sind von ihrer Performance und Qualität bereit, sich für das Turnier in Deutschland zu qualifizieren.“

Bei aller Lust auf die Europameisterschaft in Deutschland: Bei den Auftritten in der EM-Quali geht es Kuntz zunächst auch darum, den Menschen in der von der Erdbeben-Tragödie so hart getroffenen Türkei Trost und Kraft zu spenden.

„Wenn wir in der aktuellen Zeit dazu beitragen können, dass bei den stark betroffenen Menschen wieder ein wenig Freude zurückkommt, ein Lächeln über das Gesicht huscht, weil ihre Nationalmannschaft gut spielt“, sagte Kuntz am Montag, „ist das etwas, was uns sehr stolz machen würde.“