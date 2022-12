Unterstützung für Menschen im Iran: TeBe trägt Sondertrikot Fußball-Regionalligist Tennis Borussia Berlin unterstützt die Proteste im Iran. Beim Heimspiel gegen den Lokalrivalen Lichtenberg 47 am Freitagabend im Momms... dpa

Berlin (dpa) – -Fußball-Regionalligist Tennis Borussia Berlin unterstützt die Proteste im Iran. Beim Heimspiel gegen den Lokalrivalen Lichtenberg 47 am Freitagabend im Mommsenstadion (19.00 Uhr) läuft der ehemalige Bundesligist in einem Sondertrikot mit der Aufschrift „Jin, Jiyan, Azadi“ auf, wie TeBe am Freitag mitteilte. Der kurdische Slogan, der übersetzt „Frau, Leben, Freiheit“ bedeutet, wurde in den vergangenen Wochen zum zentralen Schlachtruf der Proteste im Iran.