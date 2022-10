Uremovic fehlt: Startelf-Debüt für Hertha-Verteidiger Rogel Agostin Rogel steht bei Hertha BSC vor seinem Startelf-Debüt. „Ago wird spielen. So viel kann ich sagen“, kündigte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag bei d... dpa

Berlin -Agostin Rogel steht bei Hertha BSC vor seinem Startelf-Debüt. „Ago wird spielen. So viel kann ich sagen“, kündigte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag bei der Pressekonferenz des Berliner Fußball-Bundesligisten vor der Partie gegen den SC Freiburg an. Der 24 Jahre alte Uruguayer soll am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Innenverteidigung den am Knöchel verletzten Filip Uremovic ersetzen.