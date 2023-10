US-Medien: Antetokounmpo einigt sich auf neuen Vertrag

Milwaukee -Einen Tag vor dem Start in die NBA-Saison hat sich Giannis Antetokounmpo nach Informationen von US-Medien mit den Milwaukee Bucks auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Der Basketballer aus Griechenland soll demnach für drei weitere Jahre bei den Bucks 186 Millionen US-Dollar bekommen und nun dank einer Option ein bis zum Ende der Saison 2027/2028 gültiges Arbeitspapier haben. Der 28-Jährige wurde bereits zwei Mal zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt und holte vor zwei Jahren seine erste Meisterschaft mit den Bucks.

Unmittelbar nach den ersten Berichten postete Antetokounmpo ein Foto von sich mit dem Meisterschaftspokal bei Instagram und schrieb dazu unter anderem das Wort „Verlängert“.

Zuletzt hatte Antetokounmpo eine Verlängerung noch ausgeschlossen, weil es finanziell keinen Sinn ergebe, nicht noch bis nach der Saison zu warten. Noch Anfang Oktober hatte er aber auch gesagt, solange die Bucks gewinnen, wolle er bis zum Ende seiner Karriere in Milwaukee bleiben. Seine Verlängerung greift nun mit der Saison 2025/2026. Sollte Antetokounmpo wollen, kann er eine Option ziehen und den Vertrag bis 2028 verlängern.

Die Bucks haben ihr erstes Saisonspiel in der Nacht zu Freitag gegen die Philadelphia 76ers. Antetokounmpo spielt dann erstmals in einem Pflichtspiel an der Seite von Neuzugang Damien Lillard, der von den Portland Trail Blazers kam. Das Duo gilt als eines der stärksten in der ganzen Liga.