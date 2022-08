New York - Tennisprofi Peter Gojowczyk hat den Einzug in die zweite Runde der US Open in New York verpasst.

Der 33 Jahre alte Münchner musste sich in seinem Auftaktspiel beim letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres gegen den an Nummer 28 gesetzten Dänen Holger Rune mit 2:6, 4:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Im Vorjahr war Gojowczyk bei dem Hartplatz-Turnier noch bis ins Achtelfinale vorgestoßen.

Zuvor waren bereits Laura Siegemund gegen die Rumänin Sorana Cirstea (4:6, 4:6) und Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria, die schon am Montag gegen die griechische Weltranglistendritte Maria Sakkari eine Zweisatzniederlage kassiert hatte, in der ersten Runde ausgeschieden.